ГДК Уфы закажет туалеты для инвалидов за 3,5 млн рублей

МБУ «Городской Дворец культуры» (ГДК) Уфы на аукционе 23 июля выберет подрядчика капитального ремонта здания в рамках обеспечения доступной среды для инвалидов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,5 млн руб., он будет оплачен из средств субсидии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Работы необходимо провести до 29 августа. Подрядчик должен построить туалетные кабины для маломобильных посетителей, установив в них сантехнику и гарнитуру, в том числе крючки-держатели для трости и костылей, опорные поручни, кнопки для вызова персонала, тактильные пиктограммы, покрытие из ковролина и так далее.

Майя Иванова