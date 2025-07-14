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ГДК Уфы закажет туалеты для инвалидов за 3,5 млн рублей

МБУ «Городской Дворец культуры» (ГДК) Уфы на аукционе 23 июля выберет подрядчика капитального ремонта здания в рамках обеспечения доступной среды для инвалидов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,5 млн руб., он будет оплачен из средств субсидии.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Работы необходимо провести до 29 августа. Подрядчик должен построить туалетные кабины для маломобильных посетителей, установив в них сантехнику и гарнитуру, в том числе крючки-держатели для трости и костылей, опорные поручни, кнопки для вызова персонала, тактильные пиктограммы, покрытие из ковролина и так далее.

Майя Иванова