В Ярославле жара немного спадет

В Ярославле на этой неделе температура воздуха не упадет ниже +24°С, однако будет меньше аномальных значений предыдущей недели. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

В понедельник, 14 июля, ожидается небольшой дождь, дневная температура составит +28°С. Во вторник, среду и четверг будет солнечно, столбики термометров покажут +25…+27°С. В пятницу, 18 июля, жара немного поспадет — до +24°С, а в субботу вернется к прежним показателям — +26°С. Согласно прогнозу, воскресенье, 20 июля, будет единственным облачным днем на этой неделе, температура воздуха составит +25°С. По ночам на этой неделе на улице будет +12…+16°С.

На прошлой неделе температура воздуха в Ярославле достигала +35°С.

Алла Чижова