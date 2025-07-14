«Теперь Дональд Трамп взялся за вторую часть уравнения»

«Следите за новостями об арестованных активах»,— так «важное заявление» Дональда Трампа о России 13 июля прокомментировал сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). План — «продавать европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине». Сенатор — автор законопроекта о новых санкциях, который предполагает 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался: какие способы давления на Россию и Украину есть у Вашингтона?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп разочаровался в российском лидере Владимире Путине и теперь вместо дружеских диалогов готовится то ли усилить санкции, то ли увеличить поддержку Украины, то ли реализовать обе угрозы одновременно. Более понятно должно стать уже 14 июля. В интервью NBC Трапм объявил, что в понедельник сделает важное заявление о России.

Так что если не произойдет чего-то экстраординарного, к вечеру станет ясно, чем грозит Кремлю изменение настроений в Белом доме. Или не станет — 47-й президент известен своей любовью к анонсам. Несть числа его обещаниям о чем-то, что должно произойти «завтра», «на днях» или «через пару недель». Но затем риторика меняется, и обещания растворяются в воздухе.

При этом важно отметить, что стратегически никаких перемен в республиканской позиции по украинскому конфликту не наблюдается. В Вашингтоне по-прежнему уверены: альтернативы дипломатическому решению нет. Вне зависимости от степени доверия между Путиным и Трампом Зеленский продолжает восприниматься в Белом доме как помеха на пути к миру и человек, ассоциирующийся с прошлой, демократической администрацией. А значит — почти враг.

Даже если Трамп и разочаровался в Путине, это вовсе не означает, что он согласится бесконтрольно оплачивать оружие для Киева. Такое решение вряд ли понравится его избирателям, которых он сам на протяжении всей кампании убеждал в ошибочности подхода Байдена.

Хотя, безусловно, существуют разные уловки вроде идеи переадресовать траты на поддержку Украины в бюджет НАТО. Учитывая, что на США приходится почти 64% совокупных оборонных расходов стран альянса, экономия, конечно, есть, но не столь значительная, как обещалось.

С другой стороны, нельзя не отметить, что все эти варианты вполне вписываются в общее видение решения проблемы, о котором Трамп говорил весь 2024 год. Напомню: в рамках своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что будет принуждать обе стороны к переговорам. Если Украина не согласится, то он лишит ее военной поддержки. Если Россия будет упираться — усилит санкции или поможет Киеву. С первым пунктом он, по сути, уже справился, а Владимир Зеленский при каждом удобном случае заявляет о своем желании заключить перемирие. Что ж, теперь Трамп взялся за вторую часть уравнения.

Здесь, конечно, заметны различные тактические нюансы. Он сначала попытался реализовать, как говорится, комплиментарный подход, а теперь решил изменить тактику. Об этом свидетельствует не столько смена президентской риторики, сколько активизация таких фигур, как Кит Келлог. Напомню: в начале года он был назначен специальным посланником США по вопросам Украины, но вскоре оказался на втором плане. По слухам, в Москве отказались воспринимать его в качестве переговорщика из-за чересчур односторонней проукраинской позиции — и потому диалог с Кремлем вел Стив Уиткофф.

Но теперь Келлог снова в игре: он уже съездил в Минск, а 14 июля его ожидают на Украине с недельным визитом. Киевские власти наверняка будут куда более рады воинственным заявлениям генерал-лейтенанта в отставке, чем словам адвоката и партнера Трампа по гольфу. Однако обольщаться Киеву не стоит: эмоциональная окраска не повлияет на логику задачи.

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Михаил Гуревич