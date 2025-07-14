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Коммерсантъ FM
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«Теперь Дональд Трамп взялся за вторую часть уравнения»

Михаил Гуревич — о рычагах давления Вашингтона на Москву

«Следите за новостями об арестованных активах»,— так «важное заявление» Дональда Трампа о России 13 июля прокомментировал сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). План — «продавать европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине». Сенатор — автор законопроекта о новых санкциях, который предполагает 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался: какие способы давления на Россию и Украину есть у Вашингтона?

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп разочаровался в российском лидере Владимире Путине и теперь вместо дружеских диалогов готовится то ли усилить санкции, то ли увеличить поддержку Украины, то ли реализовать обе угрозы одновременно. Более понятно должно стать уже 14 июля. В интервью NBC Трапм объявил, что в понедельник сделает важное заявление о России.

Затишье перед Трампом

Так что если не произойдет чего-то экстраординарного, к вечеру станет ясно, чем грозит Кремлю изменение настроений в Белом доме. Или не станет — 47-й президент известен своей любовью к анонсам. Несть числа его обещаниям о чем-то, что должно произойти «завтра», «на днях» или «через пару недель». Но затем риторика меняется, и обещания растворяются в воздухе.

При этом важно отметить, что стратегически никаких перемен в республиканской позиции по украинскому конфликту не наблюдается. В Вашингтоне по-прежнему уверены: альтернативы дипломатическому решению нет. Вне зависимости от степени доверия между Путиным и Трампом Зеленский продолжает восприниматься в Белом доме как помеха на пути к миру и человек, ассоциирующийся с прошлой, демократической администрацией. А значит — почти враг.

Даже если Трамп и разочаровался в Путине, это вовсе не означает, что он согласится бесконтрольно оплачивать оружие для Киева. Такое решение вряд ли понравится его избирателям, которых он сам на протяжении всей кампании убеждал в ошибочности подхода Байдена.

Хотя, безусловно, существуют разные уловки вроде идеи переадресовать траты на поддержку Украины в бюджет НАТО. Учитывая, что на США приходится почти 64% совокупных оборонных расходов стран альянса, экономия, конечно, есть, но не столь значительная, как обещалось.

С другой стороны, нельзя не отметить, что все эти варианты вполне вписываются в общее видение решения проблемы, о котором Трамп говорил весь 2024 год. Напомню: в рамках своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что будет принуждать обе стороны к переговорам. Если Украина не согласится, то он лишит ее военной поддержки. Если Россия будет упираться — усилит санкции или поможет Киеву. С первым пунктом он, по сути, уже справился, а Владимир Зеленский при каждом удобном случае заявляет о своем желании заключить перемирие. Что ж, теперь Трамп взялся за вторую часть уравнения.

Дональд Трамп возобновляет поставки

Здесь, конечно, заметны различные тактические нюансы. Он сначала попытался реализовать, как говорится, комплиментарный подход, а теперь решил изменить тактику. Об этом свидетельствует не столько смена президентской риторики, сколько активизация таких фигур, как Кит Келлог. Напомню: в начале года он был назначен специальным посланником США по вопросам Украины, но вскоре оказался на втором плане. По слухам, в Москве отказались воспринимать его в качестве переговорщика из-за чересчур односторонней проукраинской позиции — и потому диалог с Кремлем вел Стив Уиткофф.

Но теперь Келлог снова в игре: он уже съездил в Минск, а 14 июля его ожидают на Украине с недельным визитом. Киевские власти наверняка будут куда более рады воинственным заявлениям генерал-лейтенанта в отставке, чем словам адвоката и партнера Трампа по гольфу. Однако обольщаться Киеву не стоит: эмоциональная окраска не повлияет на логику задачи.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич

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