В саратовском селе отремонтируют ФАП по решению суда

Прокуратура через суд добилась ремонта фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Ульянино Хвалынского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Хвалынская городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора выявила большое количество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и строительных норм в фельдшерско-акушерском пункте ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского» в селе Ульянино. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать ответственных лиц отремонтировать ФАП.

Вольский районный суд удовлетворил требование. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов