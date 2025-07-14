В Татарстане ликвидировали 3 тысячи квадратных метров наркосодержащих растений

В Камско-Устьинском районе Татарстана ликвидировали наркосодержащие растения на природе на площади 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

С 8 по 17 июля в Татарстане пройдет первый этап операции «МАК-2025». Ее цель — выявить незаконные посевы растений, содержащих наркотики.

В ходе операции Набережных Челнах полицейские в Набережных Челнах уничтожили 170 кустов конопли в поселках Рябинушка, ЗЯБ и в 63 комплексе.

В одном из сельских районов республики сотрудники МВД Татарстана также выявили культивирование мака 67-летней пенсионеркой. Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ с наказанием от 300 тыс. руб. штрафа до восьми лет лишения свободы.

Диана Соловьёва