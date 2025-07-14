В Оренбуржье трое диверсантов осуждены за поджог вышки сотовой связи

Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу двух 17-летних и одного 24-летнего жителей региона. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в диверсии и подстрекательству к ней, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в мае 2024 года один из несовершеннолетних подсудимых получил от неизвестного организатора поручение о поджоге вышки сотовой связи. Юноша находился за пределами Оренбургской области, поэтому он предложил осуществить диверсию своим друзьям.

В июле 2024 года двое других подсудимых с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли климатический шкаф вышки сотовой связи, расположенной в районе ул. Чкалова в Оренбурге.

Оборудование было выведено из строя. Молодые люди отчитались перед заказчиком о выполнении поручения и получили деньги. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ.

Суд назначил несовершеннолетним подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием в воспитательной колонии. Совершеннолетний фигурант уголовного дела приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев