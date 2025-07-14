ОЭЗ «Оренбуржье» вошла в третью группу лучших в рейтинге Минэкомразвития РФ

ОЭЗ «Оренбуржье» вошла в третью группу лучших, улучшив свои показатели в три раза по сравнению с прошлым годом. Оренбургская экономическая зона теперь занимает строчку рядом с сильными экономическими зонами – «Тольятти», «Алабуга», «Ступино Квадрат», «Липецк», «Калуга», сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Минэкомразвития РФ ежегодно оценивает эффективность работы экономических зон по 25 количественным показателям, 6 расчетным метрикам: результативность работы резидентов, рентабельность инвестиций бюджетов в инфраструктуру зон, эффективность органов управления, качество планирования при создании ОЭЗ, вклад в достижение национальных целей развития.

По результатам работы делегации на Петербургском экономическом форуме три компании уже готовят документы на получение статуса резидента оренбургской экономической зоны. На этапе монтажа оборудования находятся предприятие по производству стеклопакетов и прозрачных конструкций «Висла гласс» и распределительный центр «Сберлогистика».

В ближайшие пять лет на территории экономической зоны планируется открывать по пять предприятий ежегодно. В ближайшие три года будут открыты 14 заводов, 7 логистических центров и один дата-центр.

Руфия Кутляева