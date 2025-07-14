В Самаре начались съемки художественного фильма

В Самаре стартовали съемки художественного фильма «Над уровнем неба», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Это первый полнометражный проект московского режиссера и сценариста Надежды Сабо.

В фильме рассказывается история двух туристок из Москвы, которые приезжают в Самару и знакомятся с местными жителями. В качестве локаций задействована пешеходная часть ул. Ленинградской, Самарская набережная, вертолетная площадка, Дом со слонами, территория за Волгой и др.

«Это будет красивая любовная история, которая случилась в Самаре, с легким, но захватывающим сюжетом. Будет много съемок с воды и над водой, будут полеты и даже погони на катерах, — говорит режиссер, сценарист Надежда Сабо. — Самару выбрала не случайно: город на Волге покорил своими просторами, красивыми улочками в центре и настоящим волжским гостеприимством. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!».

В главных ролях снимаются Алина Гольденберг, Ангелина Калинина и Егор Яковлев.

Съемки продлятся до конца июля. Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Сабрина Самедова