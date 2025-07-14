В Самарской области медсестру судили за мошенничество при получении выплат

В Красноярском районе суд вынес приговор медицинской сестре местной больницы. Она была признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере», сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2021 году женщина приобрела фиктивные документы, содержащие сведения о наличии у нее серьезных хронических заболеваний, наличие которых позволяет установить ей II группу инвалидности и получить в последующем соответствующие социальные выплаты.

Пенсию по инвалидности медсестра получала с апреля 2021 года по январь 2024 года, общий размер выплат составил свыше 500 тыс. руб.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что в ходе судебного разбирательства женщина добровольно возместила причиненный государству ущерб.

Алексей Алексеев