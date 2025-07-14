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Фестиваль «Вкусная Казань» посетили 85 тысяч человек

Фестиваль «Вкусная Казань», который проходил 12–13 июля, посетили 85 тыс. человек. Об этом рассказала руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в ходе делового понедельника.

Фестиваль «Вкусная Казань» посетили 85 тысяч человек

Фестиваль «Вкусная Казань» посетили 85 тысяч человек

Фото: @sannikovadaria

Фестиваль «Вкусная Казань» посетили 85 тысяч человек

Фото: @sannikovadaria

В мероприятии приняли участие 125 производителей из 40 регионов России. Участники были поделены на две зоны. Зону «Вкусы России» представляли 40 производителей, а «Вкусы Казани» — 85.

В этом году на фестивале была впервые представлена зона татарской кухни, где посетители могли примерить национальные костюмы и принять участие в мастер-классах по приготовлению чак-чака.

В ходе мероприятия также прошел концерт, хедлайнерами которого стали певица Ирина Салтыкова и рэпер Slame.

Диана Соловьёва