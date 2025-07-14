ТАСС: погранслужба закрывает въезд не прошедшим проверку украинцам на 20-50 лет

Срок запрета на въезд в Россию гражданам Украины, не прошедшим проверку в аэропорту Шереметьево, составляет от 20 до 50 лет. Основанием для недопуска могут стать связи с ВСУ и украинскими спецслужбами. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Кроме того, украинцев не пускают в страну из-за поддержки властей Украины, а также негативного отношения к СВО и России в целом. Если украинец не проходит проверку, его отправляют в страну, из которой он прибыл.

В одном из случаев гражданку Украины не пустили на территорию РФ из-за положительных реакций на посты о военнослужащих ВСУ в ее соцсетях. Ей запретили въезд в страну на 50 лет. В другом документе говорится, что у мужчины нашли в телефоне контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. Ему запрещен въезд на 20 лет.

С октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Россию через третьи страны только через Шереметьво и КПП «Лудонка» в Псковской области (на границе с Латвией). Для нахождения в России им надо проходить в том числе дактилоскопию и медосвидетельствование.