Дзюдоистка из Челябинской области завоевала золото на Кубке Европы

Челябинка Ева Огнивова выиграла золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. На турнире она одержала победу в трех поединках, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Кубок Европы проходил в венгерском городе Пакш с 12 по 13 июля. Ева Огнивова выступала в весовой категории 70 кг. Ее соперницами стали Леоние Байр из Австрии, Хуршида Баззокбердыева из Узбекистана, а также соотечественница Дарья Антонова.