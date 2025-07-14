Трудовая инспекция проверит обстоятельства гибели монтажника на стройке в Перми

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае устанавливает обстоятельства гибели работника на стройке квартала «Эволюция». Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

По данным ведомства, 12 июля монтажник, выполняя работы на 8 этаже строящегося здания, упал с высоты в результате обрушения подмостей и погиб. «В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Кроме того, в отношении работодателя организуется проведение незамедлительного контрольного мероприятия. Также безопасность проведения работ на данном объекте строительства будет оценена в рамках рейдового осмотра», — заявила замруководителя ГИТ Ирина Зройчикова.