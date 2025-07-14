Приставы закрыли заготовочный цех компании «Вайт Холл»
Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали заготовочный цех ООО «Вайт Холл». Ранее был опечатан банкетный зал этого общества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Причиной закрытия цеха стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после массовых отравлений на мероприятиях, которые обслуживались компанией. Так, предприятие не разработало и не внедрило программу производственного контроля, не обеспечило последовательность технологических процессов, не отслеживало температурный режим хранения пищевой продукции. В помещениях, где готовилась еда, были выявлены дефекты внутренней отделки, не хватало моечного оборудования, торты и пирожные фактически изготавливались в горячем цехе — там же, где и блюда из мяса, птицы и рыбы. В ходе проверки было также установлено, что до работы допущены сотрудники, не прошедшие гигиеническое обучение и медицинский осмотр.
4 июля работа ООО «Вайт Холл» решением Ленинского суда Перми была приостановлена на 90 суток. Деятельность заготовочного цеха приостановлена на 30 суток.