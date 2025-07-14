Жителя Перми приговорили к десяти годам колонии за призывы к поджогам военкоматов

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал жителя Перми виновным в публичных призывах к террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности государства, приговорив его к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

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Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что фигурант разместил в интернете сообщения, содержащие признаки побуждения к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, представителей органов государственной власти, а также призывов к организации поджогов военных комиссариатов. По выявленным фактам было возбуждено и расследовано уголовное дело. Автор постов был задержан и арестован.

Решением Апелляционного военного суда приговор в отношении виновного оставлен без изменений, вступил в законную силу.