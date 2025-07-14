«Амкар-Пермь» покинули два игрока

Контракты ФК «Амкар-Пермь» с Сергеем Конаковым и Владиславом Васильевым расторгнуты по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Сергей Конаков присоединился к команде в январе 2025 года. За «Амкар» провел 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Вратарь Владислав Васильев появился в Перми в апреле 2025 года. Выступал на правах аренды перейдя из ФК «КАМАЗ». Регулярно попадал в заявку основной команды и отыграл три матча за молодежку, два из которых — «на ноль».

Теперь оба футболиста продолжат карьеру в других командах.