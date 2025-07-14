Крупнейший пермский дорожный подрядчик сменил топ-менеджера

Пермское АО «Уралмостострой» сменило директора. С 4 июля новым руководителем общества является Василий Чекуров, говорится в базе СПАРК-Интерфакс.

Ранее господин Чекуров руководил филиалом АО «Уралмостострой» - уфимским «Мостоотрядом №30». Руководивший подрядчиком с 2017 года Игорь Соболев покинул пост, по данным «Ъ-Прикамье», по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что АО «Уралмостострой», которое является исполнителем ряда крупных государственных контрактов в регионе, 29 апреля завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.

По итогам 2024 года выручка от продажи АО превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — 72 млн руб.