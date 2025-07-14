В Якутии остановили распространение природного пожара в 9 км от села

Природный пожар площадью полтора гектара, обнаруженный в 9 км от села Чапаево, удалось остановить, сообщает замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев в Telegram-канале оперштаба минэкологии 14 июля. Угрозы населенному пункту в Олекминском районе нет, завершают тушение 84 человека и девять единиц техники.

Причиной возникновения очага стало нарушение правил пожарной безопасности. «В результате перехода огня на хвойные молодняки пожар перешел в верховой и охватил 10 га. Ночью оперативно проведена мобилизация сил и средств, благодаря чему удалось провести опашку и отжиг. В ближайшее время будет осуществлен воздушный осмотр для оценки и корректировки действий по тушению, а также уточнения площади в результате проведенных отжигов»,— объявил господин Коноплев.

По состоянию на понедельник, в республике действует три лесных пожара в Кобяйском и Олекминском районах на общей площади 37,7 га. На аналогичную дату прошлого года в Якутии фиксировалось 155 лесных пожаров на площади свыше 859,6 тыс. га.

Николай Борисов, Якутск