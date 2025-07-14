Трамп посетит Великобританию с 17 по 19 сентября

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает агентство Asossiated Press. Ранее ни один президент США не был приглашен с государственным визитом во второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III

Фото: Toby Melville / Pool / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III

Фото: Toby Melville / Pool / File Photo / Reuters

Президента США будет принимать король Карл III и королева Камилла в Виндзорском замке, сам господин Трамп прибудет вместе с женой Меланией Трамп.

Приглашение на второй государственный визит от короля было передано лично премьер-министром Великобритании Киром Стармером в феврале во время встречи в Белом доме.

Визит рассматривается как часть усилий Кира Стармера по сближению с президентом США. Отношения между ними кажутся дружественными и помогли Великобритании избежать высоких пошлин США, с которыми сталкиваются другие страны, добавили в AP.

За два президентских срока Дональд Трамп приезжал в Великобританию с официальным визитом один раз — в 2019 году, где был принят королевой Елизаветой II.