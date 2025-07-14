Книжный фестиваль, рок-концерт и Сальвадор Дали

В Ярославле в период с 14 по 20 июля состоятся концерты рок-группы Neverlove, ансамбля духовной музыки «Лодья», трио Carramba, пройдет фестиваль «Ярославское книжное обострение» с участием поэтов и писателей, откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

17 июля в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт рок-группы Neverlove. Музыканты отечественной тяжелой сцены исполнят лучшие из своих произведений, написанных за минувшие пять лет. Билеты стоят от 1,5 тыс. руб.

18 июля на территории Ярославского музея-заповедника состоится концерт ансамбля духовной музыки «Лодья» — «Грешный человече». Посетители познакомятся с духовными стихами – это тексты о покаянии, спасении, вере и надежде. Многоголосое пение дополнят торжественные и проникновенные колокольные звоны. Вход — по билету на территорию музея с сохранением льгот.

С 18 по 20 июля в парке на Даманском острове пройдет фестиваль «Ярославское книжное обострение». 18 июля состоятся творческая встреча с Александром Антиповым «Нельзя уставать» (14:00), торжественное открытие фестиваля (15:30), презентация книги «От Бунина до Бродского. История русской нобелианы» Гаянэ Степанян (16:30), концерт Станислава Майнугина (17:30), презентация книги «Достоевский о нас» Ольги Малышкиной (13:45), творческая встреча «От книги до книги и наоборот» с Яной Поляруш.

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19 июля — программа «Хоккейная суббота» (14:30), лекция «История советского хоккея» Станислава Гридасова (15:30), встреча с Александрой Марининой (16:30), презентация книги «Смех без причины» Максима Кронгауза (17:30), встреча с Юрием Швецовым (15:00), встреча с поэтом, писателем, драматургом Игорем Жуковым (13:15), презентация комикса «Кудесник» Дениса Черноморского (16:15).

20 июля пройдет концерт Анны Минеевой (11:30), презентация книги «Историк у микрофона» Алексея Бакуменко (12:30), презентация книги «Невидимый Саратов» Михаила Левантовского (14:30), лекция «Образ будущего. Версия русского космизма» Анастасии Гачевой (14:00). Подробная программа на сайте фестиваля.

19 июля в 17:00 в Губернаторском саду в рамках проекта «Музыка сада» состоится концерт трио Carramba. В программе «Испанская мозаика» – фламенко, румба, самба. В концерте принимают участие Вячеслав Смирнов и Антон Касьяненко (гитара), Михаил Черенков (перкуссия), Мария Остроумова (руководитель танцевальной студии). Стоимость — 500 руб.

Кино

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В ярославских кинотеатрах начали показывать семейный анимационный фильм «Повелительница города сказок». Юная Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.

Также в кинотеатрах идут показы фантастической комедии «Плагиатор». Сюжет: Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает исполнять собственные песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. В шкафу Егор находит портал в 1991 год. И вот, оказавшись в прошлом, Егор начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои.

Выставки

В Городском выставочном зале им. Николая Нужина 19 июля откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». В экспозиции представлены литографии и ксилографии работ Сальвадора Дали. В состав экспозиции вошли литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. В день открытия на выставке состоится встреча, в ходе которой гости порассуждают о том, что хотел сказать Сальвадор Дали. Стоимость входного билета — 250 руб.

В Ярославской областной научной библиотеке им. Некрасова до конца июля работает выставка литературных произведений, запрещенных в разных странах в разные эпохи. В России запрещали Пушкина, Толстого, Чуковского. Например, поэма «Демон» Михаила Лермонтова была запрещена Духовной цензурой из-за диалога главной героини Тамары с Дьяволом о Боге.

События в регионе

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С 16 по 20 июля в Переславле-Залесском пройдет 24-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В программе фестиваля девять полетов по 20 шаров в каждом. Гостей также ждут ярмарка мастеров, танцевальные разминки, спортивные соревнования, квесты, клуб настольных и сюжетных игр для подростков, клуб ночных игроков для взрослых. Стоимость полетов начинается от 10 тыс. руб., но можно и просто прийти на территорию проведения мероприятия, входной билет — от 250 руб.

Подготовила Алла Чижова