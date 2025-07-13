Бойцы «Орлана» и самообороны пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области продолжаются атаки ВСУ: пострадали бойцы подразделений «Орлан» и самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Чайки Белгородского района дрон ранил двух бойцов. Одного из них доставили в городскую больницу №2 Белгорода с тяжелыми осколочными ранениями. Второго, также в тяжелом состоянии, увезли в Октябрьскую районную больницу.

В поселке Октябрьский дрон того же муниципалитета атаковал производственное предприятие, повредив кровлю склада. В селе Байцуры Борисовского района БПЛА спровоцировал пожар на крыше частного дома, который быстро потушили.

В Шебекине беспилотник атаковал грузовой автомобиль, повредив кабину и цистерну. Еще один дрон взорвался на стоянке предприятия, повредив окна склада и автомобиль. Также в Шебекинском округе в селе Купино осколками задело грузовик, а в Новой Таволжанке снаряд повредил окна частного дома. Информация о последствиях уточняется.

Алина Морозова