Несколько человек пострадали при стрельбе в Кентукки

Неизвестный начал стрельбу в Лексингтоне. Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали. Устроивший стрельбу погиб, сообщила полиция штата Кентукки в соцсети Х.

Инцидент произошел 13 июля около 11:30 (18:30 мск). Reuters передает, что подозреваемый выстрелил в сотрудника полиции в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки.

Затем он скрылся с места происшествия в баптистской церкви примерно в 27 км от места аэропорта. Там злоумышленник снова начал стрельбу. Его обезвредила полиция. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Точное число пострадавших не уточняется.