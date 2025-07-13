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Коммерсантъ FM
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Несколько человек пострадали при стрельбе в Кентукки

Неизвестный начал стрельбу в Лексингтоне. Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали. Устроивший стрельбу погиб, сообщила полиция штата Кентукки в соцсети Х.

Инцидент произошел 13 июля около 11:30 (18:30 мск). Reuters передает, что подозреваемый выстрелил в сотрудника полиции в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки.

Затем он скрылся с места происшествия в баптистской церкви примерно в 27 км от места аэропорта. Там злоумышленник снова начал стрельбу. Его обезвредила полиция. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Точное число пострадавших не уточняется.

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