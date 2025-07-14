В Удмуртии утверждены лимиты по добыче диких животных

Власти Удмуртии утвердили лимиты по добыче диких животных на срок до 1 августа 2026 года, соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документом разрешен отстрел 1,7 тыс. лосей от общей численности в 19 тыс. особей, что составляет 9,3%. Охотникам позволят добыть 280 бурых медведей при численности 1,3 тыс. Это 20,7% от общей численности. Лимит добычи рысей — шесть особей, или 2,7%. Количество барсуков и выдр, разрешенных к отстрелу, составляет 225 и 15 особей при общей численности 2,8 и 1,1 тыс. соответственно.