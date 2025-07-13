Названа дата старта строительства третьего моста в Ярославле

Строительство моста через Волгу в Ярославле начнется осенью 2025 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

По словам губернатора Михаила Евраева, работы стартуют с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Для этих целей объявлен поиск подрядной организации. Начальная стоимость контракта — 4,1 млрд руб. Согласно документам, сначала подрядчик должен будет вырубить деревья и демонтировать здания на правом берегу. Первые промежуточные опоры начнут монтировать в мае 2026 года, работы должны закончиться до 1 декабря 2026 года.

«Получили поддержку Президента и федерального Правительства. Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап – это 4 млрд руб. на 2026 год и еще 4 млрд руб. уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться»,— написал господин Евраев.

В правительстве добавили, что все предварительные этапы пройдены. Среди них проектирование, технико-ценовой аудит, заключение министерства экономического развития РФ об экономической эффективности, заключение Главгосэкспертизы.

Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Включая искусственные сооружения, протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города. На участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации.

Алла Чижова