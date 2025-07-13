Пермский зоопарк отработал последний день на старой площадке

Сегодня пермский зоопарк завершил работу на территории по ул. Монастырская, 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. В последние дни работы зоопарка на старом месте состоялись показательные кормления животных, тематические экскурсии. В последний день работы большого наплыва посетителей не фиксировалось, но пермяки пришли попрощаться со старым зверинцем.

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На старой площадке зоопарк работал 92 года – с 1933 года. На месте старого зоосада появится сквер «Архиерейское подворье».

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб. В начале года также сообщалось, что ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу. Кроме этого, были введены в эксплуатацию 16 объектов, включая львятник, павильоны для медведей, волков, оленей.