Легкомоторный самолет разбился в аэропорту Саутенд под Лондоном

Двухмоторный самолет Beechcraft B200 упал вскоре после вылета из аэропорта Саутенд под Лондоном. Об этом говорится в заявлении полиции, которое приводит Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: очевидец Фото: очевидец

Самолет должен был вылететь в 15:45 (17:45 мск) в Нидерланды. Взлет был совершен на 10 минут позже запланированного. Сколько человек находилось на борту, неизвестно. Самолет вмещает до 12 пассажиров. На месте происшествия работает полиция, бригады скорой помощи и пожарные.

На кадрах с места происшествия, которые приводит издание, видны черные клубы дыма. Жителям рекомендовано избегать этот район. После крушения было отменено несколько рейсов. В качестве меры предосторожности также были эвакуированы спортивные клубы рядом с местом взрыва.