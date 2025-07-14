Половина ижевчан однозначно готовы к отказу от использования пластиковой посуды

85% ижевчан готовы отказаться от использования пластиковой посуды: 45% из них однозначно, 40% — вероятнее всего. Оставшиеся 15% не готовы поддержать изменения, аргументируя свою позицию удобством использования ПЭТ-продукции в поезде или в походе, а также отсутствием экономически доступных альтернатив. Такие данные предоставил сервис Superjob после опроса, проведенного из-за запрета с 1 сентября производить и использовать отдельные виды ПЭТ-упаковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отказ от пластиковой посуды женщины поддерживают чаще мужчин (процентные величины не приводятся). Среди молодежи перейти на экологичные альтернативы готовы 90% респондентов.

Как сравнил «Ъ-Удмуртия», за год общественного мнение изменилось незначительно. В июле 2024 года был проведен аналогичный опрос горожан, который показал, что отказаться от пластиковой посуды готовы также 85% респондентов, но однозначно заявивших об этом насчитывалось 43%. Прирост год к году составил 2 п. п.