Нефтехимии пересчитают премию

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает со страховщиками введение индивидуальных условий перестрахования рисков терроризма и диверсий в нефтехимическом секторе. По оценкам участников рынка, сегодня страховая ответственность по объектам нефтехимической отрасли составляет десятки триллионов рублей. Новые меры должны повысить качество принимаемых рисков и снизить убыточность. Однако также они могут привести к росту тарифов, франшиз или полному отказу от перестрахования.

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РНПК планирует ввести режим специального согласования рисков для договоров перестрахования от террористических актов и диверсий в страховании имущества и строительно-монтажных рисков нефтехимической отрасли, следует из проекта регламента (с ним ознакомился “Ъ”). «Все риски (объекты) нефтехимического сектора с датой передачи риска в перестрахование по настоящему договору с 1 октября 2025 года принимаются в перестрахование по договору только по специальному согласованию (акцепту) РНПК»,— говорится в документе. Введение режима специального акцепта позволит оперативно реагировать на любые изменения ситуации, отмечают в РНПК.

Введение специального режима означает перестрахование риска на индивидуальных условиях, а не на общих для всех объектов и отраслей.

«Таким образом, РНПК сможет, например, отвергнуть риск или принять его на условиях повышенного тарифа. Для объектов, которые наиболее подвержены рискам, перестраховочный тариф может быть выше в несколько раз»,— поясняет собеседник “Ъ” на страховом рынке. «Сейчас тариф страхования составляет 0,02–0,2% от стоимости имущества, после повышения нижняя граница может достичь 0,1%»,— поясняет собеседник “Ъ”. Возможен также вариант корректировки тарифов по формуле сокращения периметра возмещения при постоянном тарифе, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота. Риски по объектам нефтехимической отрасли будут определяться исходя из статистики, поясняют в РНПК.

Также РНПК может ограничить лимиты покрытия, выставив максимальные суммы страхования по отдельным объектам, добавить дополнительные исключения из покрытия или ввести повышенные франшизы для увеличения собственного удержания страховщиков, добавляет директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Например, размер франшизы может быть увеличен на 20–30%, оценивает господин Бархота.

Такие корректировки могут затронуть значимую часть страхового рынка.

По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в нефтехимической отрасли застрахованы сотни объектов на общую сумму в десятки триллионов рублей. Всего в России функционирует 74 нефтегазоперерабатывающих завода и 29 крупных нефтехимических предприятий. Стоимость объектов нефтехимического сектора может достигать десятков миллиардов рублей, при этом они характеризуются высокой концентрацией стоимости и потенциальных убытков на ограниченной территории, поэтому даже единичный убыток может достигать значительных размеров, отмечает Никита Евсеенко.

Пока документ находится на обсуждении, однако, как считают во Всероссийском союзе страховщиков, итоговая версия будет близка к представленной. В РНПК заявили, что в настоящее время изучают предложения участников рынка, а «финальная версия вступит в силу с 1 октября». По словам вице-президента «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, в частности, идет анализ статистических показателей, а также актуарные расчеты по оценке риска.

О росте количества страховых случаев и увеличении общей суммы ущерба ранее говорила в интервью “Ъ” глава РНПК Наталья Карпова (см. “Ъ” от 9 апреля).

По данным компании, в 2024 году убыточность по облигаторным программам перестрахования рисков терроризма и диверсий составила 234% (то есть перестраховочные выплаты более чем в два раза превышают премии в сегменте).

Новый регламент позволит РНПК требовать от страхователя через страховщика повышения степени защиты объектов нефтехимической отрасли от террористических атак БПЛА, отмечает заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков.

Однако для клиентов это может означать усложнение процедуры страхования, увеличение сроков оформления полисов и возможные ограничения доступности покрытия для наиболее рисковых объектов, указывает господин Евсеенко. Для страхователя — необходимость согласовывать мероприятия по снижению рисков со страховщиком и перестраховщиком, а в некоторых случаях совершать действия по минимизации рисков, которые он не планировал, в частности приобретать дополнительные средства технической безопасности, добавляет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Юлия Пославская