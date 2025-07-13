Акробат из Эфиопии упал во время репетиции в Большом Московском цирке

Гимнаст из Эфиопии упал с шестиметровой высоты во время репетиции в Большом Московском цирке. Ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

Артист выполнял трюк на качелях Russian Swing и упал на страховочный мат. Затем он продолжил движение, снова упал на мат и ударился головой о манеж. По информации «Известий», у мужчины диагностировали ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.

По словам Эдгара Запашного, акробат упал из-за ошибки пассировщика, который подстраховал исполнителя сложного трюка. «Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже — остановить это вращение, подставив собственный корпус»,— написал директор Большого Московского цирка в Telegram-канале.

Господин Запашный добавил, что дежурный врач сразу начал оказывать помощь пострадавшему. В пресс-службе цирка выразили надежду на скорейшее выздоровление акробата. Артисты из Эфиопии прибыли в Москву 11 июля. Они будут выступать на фестивале «ИДОЛ-2025» в Большом Московском цирке с 17 по 20 июля.