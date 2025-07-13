В Нижнем Новгороде арестован начальник полиции аэропорта

Суд заключил под стражу начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода Намига Мусаева. Об этом сообщили «Ъ» в правоохранительных органах.

Нижегородский райсуд вынес решение 11 июля. Арест Намига Мусаева продлится два месяца. Он проходит по делу о незаконной миграции в аэропорту. Источники ИА «Нижний сейчас» уточняют, что господин Мусаев наладил канал, через который мигранты за взятки попадали в Россию.

Предварительно, к этому были причастны около 12 сотрудников полицейского отдела аэропорта. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы (ст. 322 УК) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ст. 285 УК).

О задержании начальника линейного отдела полиции аэропорта сообщили сегодня в управлении на транспорте МВД России по ПФО. Пресс-служба не назвала имя фигуранта. В заявлении говорится, что житель Нижнего Новгорода неоднократно отказывался привлекать к административной ответственности иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство.

При подтверждении вины причастные сотрудники полиции будут уволены. «Все задержанные граждане понесут наказание в установленном законом порядке»,— отмечается в пресс-релизе.