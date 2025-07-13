Путин объяснил, почему 25 лет назад хотел отказаться от должности президента

Президент Владимир Путин сказал, что предложение экс-главы государства Бориса Ельцина стать его приемником было неожиданным. Тогда он также посчитал, что не готов к работе на посту президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано»,— сказал господин Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как пояснил президент, в конце 1990-х было много «острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны». Он думал, что назначение на пост главы государства будет значить для него и как решить «те задачи, которые перед нами стоят».

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочной отставке с поста президента и назначил Владимира Путина исполняющим обязанности. На президентских выборах в марте 2000 года господин Путин набрал 52,94% голосов.