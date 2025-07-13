В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадали пять человек

В Шебекино Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Среди раненых — мирная жительница, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами. Пострадавшие обратились за помощью в Шебекинскую центральную райбольницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Все они отказались от госпитализации.

Также в результате удара дрона поврежден автомобиль.

Алина Морозова