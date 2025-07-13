Бесконечное лето, собачий налог и чем стыд отличается от кринжа

В середине июля в Нижнем Новгороде развернется фестиваль Botanica, пройдут концерты классической музыки, лекции о творчестве Микеланджело, оранжевом цвете, названии эмоций в русском языке и стоимости жизни на рубеже XIX–XX веков. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники мероприятия в ИЦАЭ

Фото: vk.com / icae.nnov Участники мероприятия в ИЦАЭ

Фото: vk.com / icae.nnov

16 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится лекторий «Цвета науки». На встрече «Оранжевый уровень погодной опасности» стажер-исследователь отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Алена Благина расскажет, как определяют «цвета» погоды и какие факторы влияют на погодные явления и то, как мы их воспринимаем. Затем эндокринолог и диетолог Дарья Беликина прочитает лекцию «Оранжевое солнце здоровья: простой гид по витаминам». В конце слушателей ждет викторина. Мероприятие начнется в 18:30. Для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic Концерт в нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic

В филармонии во втором корпусе кремля продолжается 67-й сезон летних благотворительных концертов. 16 июля со сцены прозвучит ария Тоски из оперы Джакомо Пуччини «Тоска», вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, ария Марфы из оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, а также сочинения Макса Бруха, Сергея Прокофьева и Иоганна Себастьяна Баха. Перед зрителями выступят Абисал Гергиев (фортепиано) и Зарина Шиманская (фортепиано), Анна Котова (флейта), Мария Мазун и Леонид Голобородько (скрипки), Нахида Ахвердиева (сопрано) и дирижер Георгий Сибилев.

А 18 июля солисты Максим Вотинцев (скрипка), Михаил Полунов (труба), Андрей Ворошев, Федор Шипилявый, Михаил Ладкин, Роман Низовцев (валторны) и дирижер Владимир Добровольский исполнят «Праздничную увертюру» и концерт для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, концертино для четырех валторн с оркестром Николая Кустова и попурри на темы итальянской киномузыки для трубы с оркестром. Оба концерта начнутся в 18:00. Посетить их можно по регистрации, которая откроется в 10:00 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Витя Повезло на открытии выставки «Что-то знакомое» в галерее «Пересветов переулок»

Фото: vk.com / peresvetov_gallery Художник Витя Повезло на открытии выставки «Что-то знакомое» в галерее «Пересветов переулок»

Фото: vk.com / peresvetov_gallery

18 июля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9 откроется выставка «Бесконечное лето Вити Повезло». Свои работы представит художник из Нижнего Тагила Евгений Комухин. «Витя Повезло предлагает взглянуть на мир глазами ребенка — наивного, искреннего, нелогичного. Пространство выставки превращается во двор, который представляется настоящими джунглями, полными приключений»,— рассказали кураторы проекта. Выставка будет работать до 24 августа. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

18 и 19 июля в Александровском саду пройдет фестиваль Botanica. Там выступят группы Lovanda, «Ветер Фанга» и «Лолита Косс», Антоха МС, маленькая Вера и другие артисты. Участники фестиваля смогут сплести венки, обменяться растениями, расписать шоперы, расчески и цветочные горшки, создать витражи, книжные закладки с сухоцветами и композиции из срезанных цветов. Организаторы подготовили лекции о родительстве, балансе между работой и семьей, русской бане, путешествии в горы и медленном потреблении. Также в программе — инсталляции, танцевальные перформансы, аудиопрогулка и маркет локальных брендов. Вход на фестиваль свободный. Некоторые мастер-классы платные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Botanica

Фото: vk.com / botanicann Фестиваль Botanica

Фото: vk.com / botanicann

19 июля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) пройдет лекция «Творчество Микеланджело» из цикла «Титаны Возрождения». Слушателям расскажут о жизни творца, его произведениях и познакомят с научными открытиями искусствоведов. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 500 руб. Также в Доме Сироткина продолжается открытая реставрация картины Николая Богданова-Бельского «Портрет Н.А. Бугрова». Впервые в истории НГХМ процесс происходит прямо в экспозиции, посетители смогут увидеть каждый этап. В витрине соседнего зала выставлены материалы и инструменты, которые чаще всего используют реставраторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия с Иваном Федоровым в квартале церкви Трех Святителей

Фото: vk.com / z_kvartaly Экскурсия с Иваном Федоровым в квартале церкви Трех Святителей

Фото: vk.com / z_kvartaly

19 июля «Заповедные кварталы» представят новую экскурсию «Деньги старого Нижнего». На прогулке по кварталу церкви Трех Святителей историк Иван Федоров расскажет, сколько стоила жизнь на рубеже XIX–XX веков, почему «деревянное» масло было дешевле «прованского», можно ли было избежать «собачьего налога» и застраховать 100 пар панталон, но не собственный дом. Экскурсия начнется в 14:30, билет стоит 1,7 тыс. руб.

19 июля в католическом храме на улице Студеная, 10Б состоится органный концерт «Прогулки сквозь века». Титулярный органист католического кафедрального собора в Новосибирске Валерия Беляевскова исполнит произведения композиторов разных столетий. Начало в 17:00. Обычный билет стоит 900 руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

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19 июля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 кандидат филологических наук и преподаватель НИУ ВШЭ Ксения Деменева прочитает лекцию «Названия эмоций в русском языке». Специалист расскажет, как русский язык работает с обозначениями чувств и эмоций, что нам легче выражать и осознавать, чем отличаются «стыд», «позор» и «кринж», почему прижилось слово «вайб» и почему «улыбка» — хорошо, а «смех» — опасно. Лекция начнется в 17:30, для участия нужно зарегистрироваться.

А в 14:30 20 июля на «Территории эмоций» психиатр София Перезвозчикова прочитает лекцию «Я подозреваю у своего близкого психическое расстройство». Врач объяснит, как понять, что происходит, как поддержать и куда обратиться за помощью. Для участия нужно зарегистрироваться.

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В 19:00 19 июля выступит пианист Федор Орлов. Со сцены прозвучит сюита Мориса Равеля «Ночной Гаспар», соната для фортепиано №2 Сергея Рахманинова и «Большая соната соль мажор» Петра Чайковского. А в 17:00 20 июля Рон Максим Хуанг из Германии исполнит сочинения Иоганнеса Брамса, Ференца Листа, Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена, Ван Цзяньчжуна, Шарля Трене, Альфреда Грюнфельда. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Пакгаузах

Фото: vk.com / operann Концерт в Пакгаузах

Фото: vk.com / operann

20 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) пройдет лекция «Историческая живопись в творчестве художников-передвижников». Ее проведет научный сотрудник отдела отечественного искусства Алена Трофимова. Мероприятие начнется в 12:00, билет стоит 500 руб.

20 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду на Верхневолжской набережной состоится последний концерт IV фестиваля «Музыка над Волгой». Солистом выступит Леонид Железный (скрипка), дирижером — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин. Музыканты исполнят краковяк из оперы «Ив ан Сусанин» и «Вальс фантазия» Михаила Глинки, фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Концерт начнется в 19:00, попасть на него можно по регистрации, которая откроется в 12:00 14 июля.

Какие выставки продолжают работу До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 20 июля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина «Фрагменты жизни». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 10 августа в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Евгения Канаева «В рамках пространства». До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова».

Подготовила Елена Ковалева