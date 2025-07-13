Президент «Амкара» объяснил причины отставки главного тренера

Пермский «Амкар» официально объявил об отставке главного тренера Андрея Блажко. Об этом сообщается на сайте клуба. «Амкар» поблагодарил тренера за продленную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Блажко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Блажко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сообщения об увольнении господина Блажко появились на этой неделе, но клубом не подтверждались. Первый круг чемпионата «Амкар» закончил на первом месте, став единственным клубом во Второй лиге, который не потерпел ни одного поражения в первом круге чемпионата, забил больше всех и пропустил меньше всего в своей группе.

На сайте президент «Амкара» Дмитрий Мартынов пояснил принятое кадровое решение. Он сообщил, что перед началом сезона провел встречу с тренером. «В ходе беседы опыт работы во Второй лиге и знание команды убедили меня принять решение в пользу этого тренера, при этом была достигнута договоренность, что по итогам первого круга, несмотря на результат команды, будет принято решение о дальнейшей совместной работе. Во время встречи мне было обещано, что главный тренер сохранит костяк команды прошлого года, но, к сожалению, этого не случилось. Во время зимней паузы команду покинуло более 15 человек», — рассказал господин Мартынов..

Президент клуба настаивает, что принято решение «не спонтанное». «Мы вернули доверие к клубу со стороны болельщиков и партнеров, но понимаем, что необходимо развитие. Я видел игры команды на сборах и все 13 официальных матчей чемпионата. Хоть мы и возглавляем турнирную таблицу, но в большинстве игр мы не показывали зрелищный футбол и не доминировали над соперником, как наши конкуренты в группе. Это не только мое мнение, но и мнение футбольных специалистов. К сожалению, как и в прошлом сезоне, у команды нет цельной игры и стиля. Нельзя допустить дежавю прошлого сезона. В команде собраны квалифицированные футболисты, которые играют за счет своего опыта и физической готовности», — цитирует президента клуба сайт «красно-черных».

Президент клуба также анонсировал уход нескольких футболистов. «Но будет и усиление в каждую линию – 4-5 футболистов пополнят команду. О новичках начнём объявлять уже на следующей неделе во время сборов», — заявил господин Мартынов.

Андрей Блажко руководил «Амкаром» с 2023 года. В прошлом году под его руководством клубу не удалось выполнить поставленную турнирную задачу - выйти из дивизиона «Б» второй лиги (третья лига) – в дивизион «А». По итогам провального сезона пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый президент клуба, бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов перед началом сезона 2025 года рассматривал возможность замены главного тренера, но из-за ограниченности времени не смог найти замену.