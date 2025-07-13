Путин рассказал, что иногда проводит совещания прямо в Aurus

Президент Владимир Путин сообщил, что нередко проводит короткие рабочие совещания прямо в своем автомобиле Aurus, чтобы не терять время в дороге. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В дороге разговариваем, что же время терять»,— отметил Владимир Путин. По его словам, во время поездки с ним в машине находились полномочный представитель президента и губернатор одного из регионов. «Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор»,— добавил президент. Кадры были записаны во время январской поездки в Тольятти.

Aurus — это отечественная линейка представительских автомобилей, разработка которой началась в 2013 году по заказу Минпромторга России. Этими машинами пользуются не только президент, но и председатель правительства. Ранее Владимир Путин показывал Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну и рассказывал им об автомобиле.