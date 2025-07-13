В Соликамске начал работу пассажирский причал

В Соликамске начал работу модульный причал, построенный ООО «Пермская судоверфь». К причалу пришвартовался двухпалубный теплоход «Борис Полевой» (компания WolgaВолга). По словам губернатора Дмитрия Махонина, тем самым прошли тестовые испытания модульного причала. «Испытания прошли успешно, конструкция полностью готова к работе. Первых пассажиров в рабочем режиме причал примет уже этой осенью», — написал в своем телеграм-канале глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Русанова Фото: телеграм-канал Александра Русанова

Это уже пятый такой причал в Прикамье. Ранее установили модульные конструкции на Перми-1, в Закамске, «Хохловке» и Краснокамске. В следующем году новые модульные причалы будут установлены также в Добрянке, Ильинском и Осе.

Ранее ООО «Пермская судоверфь» спустило на воду по слипу причал для Соликамска. Конструкция причала имеет длину 53,2 м, ширину — 31,2 м, высоту борта — 1,5 м, водоизмещение — 101,5 т. Универсальное строение позволяет использовать его для посадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов.