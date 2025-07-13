В ДТП с тремя машинами под Челябинском один человек погиб и трое ранены

В Сосновском районе Челябинской области столкнулись три автомобиля. Погибла пассажирка одного из них. Еще три человека госпитализированы с разными травмами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов 13 июля на 8 км автодороги «Западный обход Челябинска». По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Mazda Demio, превысив скорость, совершил столкновение с попутным Ford Transit под управлением 57-летнего автомобилиста. Затем Mazda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным Volkswagen, которым управлял 69-летний водитель.

В результате на месте происшествия скончалась пассажирка Volkswagen — женщина 60-70 лет, личность которой устанавливается. Еще одна пассажирка (50-60 лет, личность устанавливается) и водитель Volkswagen, а также 58-летний пассажир Mazda получили травмы и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.