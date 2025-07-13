Путин рассказал, как в 1990-х отказался общаться с делегацией из США

Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга он отказался общаться с высокопоставленными чиновниками из США. Глава государства пояснил, один из делегатов нагрубил пограничнику по прилете в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Был эпизод такой, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация приехала в Питер и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником»,— сказал господин Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).

Как добавил Владимир Путин, подобное поведение неприемлемо, поскольку «человек в погонах, когда он выполняет свои служебные обязанности, представляет государство». По его словам, пренебрежительное отношение к пограничнику означает такое же отношение человека к государству.

Президент уточнил, что тогда мэрия Санкт-Петербурга приняла американскую делегацию и отработала по протоколу. «Просто я с ними не общался»,— пояснил он.

Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга с 1990 по 1996 годы. О визите какой именно делегации из США идет речь, он не сообщил.