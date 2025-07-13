В Оренбурге загорелась пекарня на площади 650 кв. метров

Крупный пожар произошел в пекарне Оренбурга в воскресенье, 13 июля. Сообщение о возгорании производственного здания на улице Новая, 4/3а, поступило на пульт оперативных служб днем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные выехали на место и установили, что горит кровля здания на площади 650 кв. м. В настоящее время объявлена локализация пожара.

Погибших и пострадавших нет. Огонь тушат 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

Георгий Портнов