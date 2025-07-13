В Тольятти расследуют инцидент с мужчиной, выдавшим себя за полицейского

В Тольятти начата проверка после публикации в социальных сетях видео конфликта с участием предполагаемого сотрудника полиции. Инцидент произошел около дома №23 на улице Ярославская. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция Комсомольского района устанавливает обстоятельства и ищет участников и очевидцев происшествия. Граждан, обладающих информацией, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.

Перед этим в соцсетях появилось видео, на котором женщина ругает мужчину за то, что он под видом полицейского остановил ее соседей с неславянской внешностью, одна из которых работает уборщицей в доме. Герой видеоролика, одетый в голубой костюм и сланцы, говорит, что скоро приедет полиция, и отказывается предъявлять документы в ответ на просьбу женщины.

Георгий Портнов