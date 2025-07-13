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Коммерсантъ FM
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Два человека пострадали при пожаре в бытовке у Ярославского вокзала

На Комсомольской площади в Москве загорелась строительная бытовка, сообщила столичная МЧС. Пожар оперативно ликвидировали. В тушении задействованы 11 сотрудников спасательной службы и 3 единицы техники.

По данным департамента здравоохранения Москвы, на пожаре пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь. Одного из пострадавших доставили в Институт Склифосовского.

Как уточнили в МЧС, напротив Ярославского вокзала, где случился пожар, ремонтировали фасад здания.

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