ЕС выбирает симметричный ответ

В Европе разделились мнения насчет ответа на пошлины Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила американскому президенту, что Брюссель готов заключить сделку, но может предпринять и защитные шаги, включая «пропорциональные контрмеры». По ее словам, действия Вашингтона подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. Фон дер Ляйен поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, также осудив американские тарифы. Италия при этом продолжает рассчитывать на соглашение с США по пошлинам, с таким заявлением выступила премьер страны Джорджия Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Накануне Трамп на своей странице в Truth Social опубликовал извещение о 30-процентных тарифах с 1 августа. Он поставил Брюсселю ультиматум: «Евросоюз предоставит США полный и открытый доступ на рынок, или любое число, на которое вы решитесь повысить свои пошлины, будет добавлено к нашим 30%». Готова ли Европа идти на контрмеры? Экономист Олег Комолов считает, что политические вопросы здесь на первом месте:

«Понятна его общая стратегия. Трамп просто понимает, что невозможно бесконечно жить на роли доллара в качестве центральной мировой валюты, все это должно подкрепляться экономическими успехами, военными, дипломатическими. В частности, протекционистская политика Трампа направлена на то, чтобы увеличить экспорт товаров из США на какие-то крупные рынки, это в первую очередь Европейский союз.

Конечно, против Трампа Европе было бы выгоднее действовать коллективно и соразмерно отвечать на его протекционистские выходки, но сделать это можно, только если все страны примут единое решение, как они выступают, например, против России. Можно себе представить, что если какая-нибудь одна страна вдруг отказалась бы, например, следовать общеевропейским санкциям, то их эффективность уменьшилась бы сразу на 50%. Точно так же и в отношениях с Соединенными Штатами.

Трамп заинтересован в том, чтобы американские компании вытеснили немецкие, французские, итальянские с их же собственного национального рынка. Страны, входящие в единый экономический союз в Европе, могут объявить о повышении таможенных тарифов на импортируемые из США товары. В таком случае мы будем с вами наблюдать то, что происходит уже несколько месяцев, а именно войну на истощение. Конечно, Европа способна на такой же протекционизм, просто она сейчас находится в уязвленном состоянии. Я думаю, что не ранее чем к 2030 году можно говорить будет об относительной энергетической независимости ЕС, но без дешевых ресурсов, на которых европейские компании десятилетиями выстраивали свои инвестиционные стратегии, Европе будет довольно трудно.

Политический фактор, наверное, является первостепенным: насколько Европа и, главное, европейский избиратель готов согласиться, например, с повышением военных расходов до 5% ВВП.

Опять же, с ростом цен на энергоресурсы, с повышением налогов, потерпеть пять-семь лет, прежде чем европейская экономика сможет окончательно перестроиться и вступить в соразмерную конкуренцию с Соединенными Штатами».

В субботу, 12 июля, Трамп также объявил о введении пошлин на товары из Мексики. За неделю Трамп заявил о новых сборах на импорт из более чем 20 стран. Самые высокие в 50% для Бразилии. Ранее Штаты заключили торговые сделки с Великобританией и Вьетнамом, а с Китаем договорились о взаимном смягчении ограничений. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро комментировал, что Дональд Трамп проводит «фундаментальную реформу международной торговой системы», чтобы та работала в интересах США.

С этой точки зрения над своими же союзниками Вашингтон одерживает победу, считает доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков: «Трамп и его ближайшие советники хорошо понимают, что мир в ближайшие 50 лет поменяется. Они пытаются любой ценой оттянуть одеяло на Америку, ибо Европа, которая фактически существовала в значительной степени за счет фондирования и финансирования Соединенных Штатов, представляет во многих отношениях (в плане технологий, экономик, производства и так далее) конкурента Соединенным Штатам. С точки зрения Трампа, национальные интересы США превалируют над общими рассуждениями. В принципе, он совершенно конкретен, понятен. На мой взгляд, с точки зрения Америки, он прав.

На самом деле для Европы потенциально может быть и Китай новым рынком, но тогда нужно пойти на конфликт со своими так называемыми ценностями и установками. И европейцам, конечно, лучше договориться с американцами в этом вопросе. Но их Трамп застал врасплох. Они понимали, что мир к этому идет, но не были готовы, что это произойдет так быстро. Более того, если в Америке все решает один человек, то в Европе 20 поваров в одной кухне».

Телеканал CNBC сообщил, что в июне американское казначейство неожиданно зафиксировало профицит благодаря выросшим тарифам. Якобы поступления в бюджет превысили расходы на $27 млрд. Хотя в мае, согласно тем же данным, дефицит превышал $300 млрд.

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Александра Абанькова