Авиафестиваль «Крылья Пармы» посетили более 42 тысяч человек

В минувшую субботу на аэродроме Фролово (Пермский муниципальный округ) прошел авиационный фестиваль «Крылья Пармы». По данным оргкомитета, мероприятие посетили более 42 тыс. человек. Хедлайнером «воздушной» части фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на тяжелых истребителях поколения 4++ Су-35С. Второй год подряд в Прикамье выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Программу групповой акробатики продемонстрировали члены национальной сборной РФ по парашютному спорту, среди которых чемпионы и рекордсмены мира. В авиационной части фестиваля приняли участие пермские парашютисты и планеристы.