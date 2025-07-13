В Марий Эл в ДТП погиб пассажир мотоцикла, водитель был пьян

В Оршанском районе Марий Эл в результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, а водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в реанимацию. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло 13 июля около 4:30 утра в селе Великополье. Двое мужчин, 27 и 28 лет, двигались на спортивном мотоцикле, который съехал в кювет и ударился о бетонную плиту.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Влас Северин