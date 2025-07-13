Зарубежные СМИ: Используют ли США замороженные российские активы для помощи Киеву?

Дональд Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине за счет замороженных российских активов. Американский президент впервые с момента вступления в должность рассматривает возможность финансирования Киева, сообщает CBS со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, таким образом Трамп планирует «послать сигнал России». Среди основных сценариев предоставления военной помощи в том числе и конфискация для этих целей всех замороженных российских активов на сумму около $5 млрд. Тем временем в Киеве хотят сменить динамику отношений с Вашингтоном, сделав ее более позитивной. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Curtis / AP Фото: Ben Curtis / AP

По данным CBS, в Белом доме сейчас рассматривают два основных сценария выделения денег Киеву. Первый — направить стране примерно $3,8 млрд из специального фонда военной помощи, который был создан еще при Джо Байдене. Второй — конфисковать для этих целей все замороженные российские активы, которые находятся в США. Последняя мера пока не применялась никем из американских президентов. Начиная с февраля 2022 года Вашингтон потратил на военную помощь Киеву больше $65 млрд.

О том, что Дональд Трамп впервые намерен воспользоваться правом передачи вооружения без предварительного одобрения Конгресса, стало известно еще 10 июля, по данным Reuters, речь шла примерно о $300 млн. Сейчас же сумма может увеличиться более чем в десять раз, кроме того, глава Белого дома намерен поддержать законопроект о пошлинах в 500% для стран-экспортеров российской нефти.

Как отмечает Reuters, Трамп крайне разочарован политикой Кремля в отношении Украины и теперь, как предполагает агентство, новые санкции станут еще одним сигналом Москве. При этом пока неясно, отказался ли окончательно президент США от попыток наладить дипломатические отношения с Россией.

В то же время Штаты призывают европейских партнеров взять на себя большую часть обязательств по поставкам Киеву военной помощи. Еще в четверг, 10 июля, Трамп предложил схему, согласно которой НАТО закупит оружие у США для передачи его Украине. При этом сейчас арсенал Пентагона составляет лишь четверть от необходимого объема, подчеркивает немецкая Zeit. По данным газеты, именно поэтому Германия разворачивает собственное производство снарядов для ракетных комплексов Patriot, линия может быть запущена уже в следующем году.

Значительные изменения анонсированы и в Киеве: в субботу вечером Владимир Зеленский провел рабочую встречу с министром обороны Рустемом Умеровым. После президент Украины сообщил, что уже в ближайшее время динамика отношений с Вашингтоном станет более позитивной. Также он отметил, что Украине «нужны новые шаги в управлении сферой обороны».

Прежде Bloomberg писал, что Киев планирует сменить посла в США, по данным источников, им как раз может стать Рустем Умеров. Среди других потенциальных кандидатов на этот пост агентство называет премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галушко. Прежде Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России, он выступит с ним в понедельник 14 июля.

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