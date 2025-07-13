За сутки в Казани произошло 138 ДТП, два человека пострадали

На дорогах Казани за последние 24 часа зафиксировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в двух авариях получили травмы 2 человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД оформили 63 дорожных происшествия через центры обработки и еще 43 случая непосредственно на местах аварий. Также к административной ответственности привлекли 1 мотоциклиста и 4 пользователей электросамокатов за различные нарушения ПДД.

Также было задержано 7 водителей в состоянии опьянения, а в территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин