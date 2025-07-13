Вторая экономика мира у Австралии первая на очереди

Австралийский премьер Энтони Албаниз начал шестидневный официальный визит в Китай. Столь длительная поездка и грядущая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином должны подчеркнуть настрой на дальнейшую нормализацию отношений Канберры с Пекином после нескольких лет напряженности при прежних австралийских властях. Примечательно, что попытка нахождения общего языка с китайским руководством проходит на фоне того, что Энтони Албаниз после своего переизбрания в мае так и не смог пока провести двустороннюю встречу с Дональдом Трампом — президентом страны, являющейся главным союзником Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Австралии Энтони Албаниз (в центре)

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters Премьер Австралии Энтони Албаниз (в центре)

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters

В ходе визита в Китай, куда австралийский премьер вылетел 12 июля и где он пробудет до 18 июля, Энтони Албаниз посетит сразу три города — финансовую столицу Китая Шанхай, город Чэнду и, разумеется, Пекин, где пройдет его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, третьим по значимости лицом в китайской иерархии.

Главный акцент будет сделан не столько на политике, сколько на торгово-экономических вопросах.

Неслучайно вместе с Энтони Албанизом в Китай, на который приходится около 26% общего объема австралийской торговли товарами и услугами, отправилась делегация из 14 представителей крупного бизнеса. Их ждет круглый стол с руководителями китайских отраслей, представляющих банковское дело, ресурсы, высшее образование и пищевую промышленность.

«Мы продолжим терпеливо и целенаправленно работать над установлением стабильных отношений с Китаем, в основе которых лежит диалог»,— заявил австралийский лидер незадолго до начала визита, подчеркнув важность торговых отношений двух стран, общий объем которых составляет $325 млрд.

До прихода к власти в Австралии в 2022 году лидера лейбористов Энтони Албаниза отношения Канберры и Пекина находились в состоянии крайней напряженности и даже враждебности, что заметно ударило по экономическим интересам Австралии. Но за три прошедших года связи двух стран удалось вернуть к состоянию нормальности. Премьер Албаниз сумел добиться от Китая снятия всех торговых санкций на австралийский экспорт, включая уголь, лобстеров, ячмень, говядину и вино, на сумму $20 млрд, что устранило главную проблему в двусторонних отношениях.

Тем не менее ряд раздражителей остался. Например, ограничения федерального австралийского правительства на иностранные инвестиции, что Китай небеспочвенно воспринимал как шаг, направленный именно против Пекина.

Незадолго до приезда премьера в КНР китайская сторона, по сути, потребовала от Канберры смягчить правила иностранных инвестиций. Однако австралийцы остались непреклонны.

Отвечая на вопрос Australian Financial Review о возможности смягчения этих ограничений, главный государственный казначей Джим Чалмерс ответил, что это исключено, подчеркнув, что у Австралии «недискриминационный подход» и «он не привязан к какой-либо конкретной стране».

Но вряд ли такие объяснения китайцев устроят. Тем более на фоне ситуации вокруг порта Дарвин. Напомним, в 2015 году китайская компания Landbridge арендовала его на 99 лет, вложив за минувшее десятилетие значительные средства в его развитие. Но весной этого года премьер Албаниз дал понять, что намерен продать этот порт частной австралийской компании или вернуть его в госсобственность, чтобы объект «оставался в руках Австралии» из соображений национальной безопасности. И можно с уверенностью сказать, что китайская сторона не преминет поднять этот болезненный вопрос на встрече лидеров двух стран.

Кроме того, в Китае активизировали усилия по обновлению Соглашения о свободной торговле с Австралией с целью включить туда сферы искусственного интеллекта, здравоохранения, зеленой энергетики и цифровой экономики. Канберра, запретившая недавно использование в стране китайской нейросети DeepSeek, загодя отклонила идею вносить в обновленное соглашение тему ИИ, которая находится в центре технологической войны между Вашингтоном и Пекином.

В общем, подход Энтони Албаниза к отношениям с Китаем оказался весьма взвешенным — как сформулировал он сам, Канберра намерена «продолжать сотрудничать с Китаем там, где это возможно» и «не соглашаться там, где это необходимо, и действовать в интересах нашей страны».

Тем не менее многим в стране его нынешний визит в КНР пришелся не по душе уже тем, что встреча с Си Цзиньпином случилась раньше, чем с президентом союзных Австралии Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

И это при том, что в отношениях Канберры с Вашингтоном накопилось немало срочных проблем — повышенные тарифы в отношении австралийского экспорта, конфликт вокруг нежелания Австралии пойти на требования Штатов о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП и пересмотр американцами пакта AUKUS.

Все эти темы лидер Зеленого континента намеревался предметно обсудить с главой Белого дома на двусторонней встрече на полях июньского саммита G7 в Канаде. Но Трамп, как известно, покинул его досрочно. С тех пор, как считают критики австралийского премьера, он не сильно пытался добиться новой встречи с президентом США, а стоило бы. На минувшей неделе в многочисленных интервью Энтони Албаниза неоднократно спрашивали, не ругает ли он себя за то, что так пока и не успел вылететь в Вашингтон, и не считает ли неловкой ситуацию, что у него еще не было личной встречи с Трампом.

Но Энтони Албаниз уже дал понять, что прогибаться под Америку и ее непредсказуемого лидера не намерен и будет действовать в первую очередь в национальных интересах.

Именно так многие восприняли выступление премьера 5 июля на мероприятии в память о бывшем лидере лейбористов Джоне Кертине, который считается основателем союза Австралии с США. «Мы помним Кертина не только потому, что он смотрел в сторону Америки. Мы чтим его потому, что он говорил от имени Австралии»,— заявил премьер.

Наталия Портякова