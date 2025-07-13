Чувашия намерена обеспечить импортозамещение 50% рынка хмеля в России. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии планируют импортозамещать 50% рынка хмеля в России

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ В Чувашии планируют импортозамещать 50% рынка хмеля в России

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Олег Николаев поставил перед отраслью задачу увеличить валовой сбор хмеля до 2 тыс. тонн к 2030 году и обеспечить импортозамещение до 50% потребности российских потребителей за счет чувашского сырья.

В рамках программы социально-экономического развития Чувашии запускается новый грант «Чувашский хмель». На развитие хмелеводства планируется выделить 1,8 млрд руб. из федерального бюджета и 2,2 млрд руб. из внебюджетных источников. Средства будут предоставлены на конкурсной основе российским организациям и индивидуальным предпринимателям.

Влас Северин