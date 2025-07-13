Кандидат от «Новых людей» представила подписи для регистрации на довыборах главы Оренбуржья

В Избирательной комиссии Оренбургской области продолжается прием документов от кандидатов на досрочных выборах губернатора. Карина Салихова, представитель партии «Новые люди» подала 247 подписей депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Это максимальное количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов, сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прием документов завершится 15 июля в 18:00. После этого будет объявлен окончательный список участников выборов.

Голосование на досрочных выборах губернатора Оренбургской области состоится 12, 13 и 14 сентября.

Георгий Портнов