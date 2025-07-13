В Самаре ветер повалил дерево на палатку, двое погибли

Дерево рухнуло на палатку с отдыхающими из-за сильного ветра в Самаре в субботу, 12 июля. Происшествие случилось в Красноглинском районе города. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В субботу в Самаре был объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В ряде районов города прошли сильные кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в регионе сохранится жаркая погода. Влияние антициклона ослабеет, и через Среднюю Волгу будут перемещаться атмосферные фронты. Это создаст условия для образования грозовых облаков, местами в регионе ожидаются ливень и град.

Георгий Портнов